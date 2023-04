(Di sabato 1 aprile 2023) Adasi è spentasua casa romana: aveva 55 anni. La scrittrice originaria di Ortona con il suo libro, scritto nell’arco di anni, era da poco entratadeidel. La sua dipartita non cambierà le sorti a cui il libro è destinato comunque: e infatti,da regolamento, ilin gara per la LXXVII edizione dellononostante la scomparsa della sua autrice, in vista della proclamazione della cinquina che avrà luogo il 7 giugno al Teatro Romano di Benevento., addio a AdaDa tempo malata, giovedì scorso non aveva potuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : È morta nella sua casa di Roma la scrittrice Ada d'Adamo, aveva 55 anni e da tempo era malata. Era appena entrata n… - Corriere : Addio Ada d'Adamo, la scrittrice candidata al Premio Strega: «Il libro resta in gara» - extraterra62 : RT @Agenzia_Ansa: È morta nella sua casa di Roma la scrittrice Ada d'Adamo, aveva 55 anni e da tempo era malata. Era appena entrata nella d… - PressReview99 : Addio Ada d'Adamo, la scrittrice candidata al Premio Strega: «Il libro resta in gara» - SecolodItalia1 : È morta Ada D’Adamo, il suo romanzo “Come d’Aria” è, e resta, nella dozzina dei finalisti del Premio Strega… -

E'nella sua casa di Roma la scrittriced'Adamo . Nata a Ortona , in Abruzzo, nel 1967, aveva 55 anni e da tempo era malata .D'Adamo èEra appena entrata nella dozzina del Premio Strega 2023 , annunciato due giorni fa, con ' Come d'aria' , il suo romanzo d'esordio pubblicato a gennaio 2023 da Elliot , ma non aveva ...E'nella sua casa di Roma la scrittriced'Adamo . Era appena entrata, solo un paio di giorni fa, nella dozzina finalista del premio Strega con il suo romanzo d'esordio Come d'aria , pubblicato ...E'nella sua casa di Roma la scrittriced'Adamo. Nata a Ortona, in Abruzzo, nel 1967, aveva 55 anni e da tempo era malata. Era appena entrata nella dozzina del Premio Strega 2023, annunciato ...

Ada d'Adamo, morta la scrittrice semifinalista allo Strega la Repubblica

E’ morta nella sua casa di Roma la scrittrice Ada d’Adamo. Era appena entrata, solo un paio di giorni fa, nella dozzina finalista del premio Strega con il suo romanzo d’esordio Come d’aria, pubblicato ...E' morta all'età di 55 anni la scrittrice Ada D'Adamo, il cui romanzo 'Come d'aria' era stato inserito pochi giorni fa nella dozzina di titoli che ...