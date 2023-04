È morta Ada D’Adamo | candidata al premio Strega con un libro sulla figlia 

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 aprile 2023) Adaa 53 anni il giorno dopo essere stata inserita nella rosa dei 12 candidati al. Chi la conosceva sa bene che di essere, finalista o magari vincitrice non le importava granché perché è sempre stata restia ai riconoscimenti. Ma il suo, ‘Come d’aria’, è la straordinaria testimonianza di cosa può essere il rapporto tra una madre e un figlio disabile. Come da regolamento, il, sottolineano a casa Bellonci, resta in gara. I funerali avranno luogo lunedì 3 aprile alle ore 12 nella Chiesa di Sant’Eusebio all’Esquilino a Piazza Vittorio. Unvero ed emozionante, ma anche molto leggero, come leggera era Ada, di quella leggerezza che forse aveva trovato fin da bambina nella ...