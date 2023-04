Dramma a Roma: 50enne trovato morto sul balcone di casa (Di sabato 1 aprile 2023) Tragedia questa mattina, intorno alle 10.30, a Roma, in via Giulio Braida, alla Balduina: è qui che è stato trovato un uomo di 50 anni, ormai senza vita, riverso a terra sul balcone di casa. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione, per lui, classe 1973, non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere. E sembrerebbe che lui si sia suicidato, abbia deciso di togliersi la vita. Non lanciandosi dal balcone, ma ferendosi, forse auto-lesionandosi. Choc a Roma, mamma e figlio trovati morti in casa: ipotesi omicidio suicidio Suicidio a Roma in via Giulio Braida oggi Questa mattina un uomo, di 50 anni, è stato trovato senza vita sul balcone di casa. Sul suo corpo gli agenti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023) Tragedia questa mattina, intorno alle 10.30, a, in via Giulio Braida, alla Balduina: è qui che è statoun uomo di 50 anni, ormai senza vita, riverso a terra suldi. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione, per lui, classe 1973, non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere. E sembrerebbe che lui si sia suicidato, abbia deciso di togliersi la vita. Non lanciandosi dal, ma ferendosi, forse auto-lesionandosi. Choc a, mamma e figlio trovati morti in: ipotesi omicidio suicidio Suicidio ain via Giulio Braida oggi Questa mattina un uomo, di 50 anni, è statosenza vita suldi. Sul suo corpo gli agenti di ...

