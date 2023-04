Dove vedere Sinner-Medvedev in tv? Finale ATP Miami 2023: programma, orario, canale (Di sabato 1 aprile 2023) Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella Finale del Masters 1000 di Miami, in programma domenica 2 aprile (a partire dalle ore 19.00 italiane, le ore 13.00 locali). Il tennista italiano, reduce dall’impresa compiuta contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 1 al mondo), incrocerà il formidabile russo, capace di regolare Karen Khachanov nel derby. L’altoatesino, issatosi al nono posto del ranking ATP, se la dovrà vedere con il numero 5 del mondo in un confronto che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Il nostro portacolori ha perso i cinque precedenti, ma Jannik Sinner ha tutte le carte in regola per cercare il colpaccio sul cemento statunitense e regalarsi l’apoteosi in Florida. Il 21enne sta offrendo un gioco spaziale, è salito in cattedra a ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Jannikaffronterà Daniilnelladel Masters 1000 di, indomenica 2 aprile (a partire dalle ore 19.00 italiane, le ore 13.00 locali). Il tennista italiano, reduce dall’impresa compiuta contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 1 al mondo), incrocerà il formidabile russo, capace di regolare Karen Khachanov nel derby. L’altoatesino, issatosi al nono posto del ranking ATP, se la dovràcon il numero 5 del mondo in un confronto che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Il nostro portacolori ha perso i cinque precedenti, ma Jannikha tutte le carte in regola per cercare il colpaccio sul cemento statunitense e regalarsi l’apoteosi in Florida. Il 21enne sta offrendo un gioco spaziale, è salito in cattedra a ...

