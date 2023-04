Dove è stato girato Pane e Tulipani: location e ambientazione del film (Di sabato 1 aprile 2023) Dove è stato girato Pane e Tulipani Stasera su Rai Movie andrà in onda Pane e Tulipani film diretto dal regista Silvio Soldini, vincitore di numerosi riconoscimenti: 9 David di Donatello, 5 Nastri D’Argento, 3 Premi Flaiano e 10 Ciak D’Oro. Si aggiungono anche 3 candidature all’European film Awards del 2000 e la presentazione alla 53esima edizione del Festival di Cannes. La protagonista è Rosalba, una casalinga interpretata da Licia Maglietta, che viene dimenticata in un autogrill durante una gita in pullmann. Successivamente si ritroverà in un’altra zona d’Italia Dove la aspettano nuove esperienze e conoscenze, tra cui quella con Fernando, interpretato da Bruno Ganz. Dove è ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 1 aprile 2023)Stasera su Rai Movie andrà in ondadiretto dal regista Silvio Soldini, vincitore di numerosi riconoscimenti: 9 David di Donatello, 5 Nastri D’Argento, 3 Premi Flaiano e 10 Ciak D’Oro. Si aggiungono anche 3 candidature all’EuropeanAwards del 2000 e la presentazione alla 53esima edizione del Festival di Cannes. La protagonista è Rosalba, una casalinga interpretata da Licia Maglietta, che viene dimenticata in un autogrill durante una gita in pullmann. Successivamente si ritroverà in un’altra zona d’Italiala aspettano nuove esperienze e conoscenze, tra cui quella con Fernando, interpretato da Bruno Ganz.è ...

