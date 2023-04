“Dopo la sosta partite difficili, ma noi abbiamo reagito bene”, le parole di Allegri dopo il Verona (Di sabato 1 aprile 2023) Un Massimiliano Allegri molto soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta per 1-0 contro il Verona. L’analisi della partita è, come sempre lucida: “Le partite dopo la sosta sono sempre difficili”, ha iniziato il mister della Juve “e il Verona ti fa giocare male. Nei primi 25 minuti siamo stati fermi, poi abbiamo creato situazioni favorevoli. Alla fine dovevamo fare il 2-0 e alla fine abbiamo rischiato. Ma queste sono cose che si devono migliorare”. Alessandro Matri gli chiede di Moise Kean e del fatto che può pensare di essere il 9 della nostra Nazionale: “Moise è cresciuto molto”, risponde Allegri, “ma Roberto Mancini ha ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Un Massimilianomolto soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di DAZNla partita vinta per 1-0 contro il. L’analisi della partita è, come sempre lucida: “Lelasono sempre”, ha iniziato il mister della Juve “e ilti fa giocare male. Nei primi 25 minuti siamo stati fermi, poicreato situazioni favorevoli. Alla fine dovevamo fare il 2-0 e alla finerischiato. Ma queste sono cose che si devono migliorare”. Alessandro Matri gli chiede di Moise Kean e del fatto che può pensare di essere il 9 della nostra Nazionale: “Moise è cresciuto molto”, risponde, “ma Roberto Mancini ha ...

