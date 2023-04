Dopo 50 anni in cattività l’orca Tokitae potrà tornare in libertà: la vittoria degli animalisti dopo anni di scontri (Di sabato 1 aprile 2023) dopo 50 anni di cattività, l’orca Tokitae potrà finalmente abbandonare la vasca angusta in cui era stata rinchiusa negli anni Settanta. E reimmergersi nelle acque del mare di casa sua, nel nord-ovest del Pacifico. La sua prigionia, come spiegato dal Guardian, rappresentava un anacronismo: il residuo di un tempo in cui le orche venivano vendute per l’intrattenimento umano. Incastonato però nell’epoca odierna, in cui questa pratica è generalmente condannata. Per questo motivo, la campagna per liberarla ha raccolto sostenitori da tutto il mondo e ha unito attivisti, gruppi indigeni e filantropi per una causa comune. Che adesso, hanno vinto. Friends of Lolita I proprietari del parco acquatico di Miami, dove ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023)50difinalmente abbandonare la vasca angusta in cui era stata rinchiusa negliSettanta. E reimmergersi nelle acque del mare di casa sua, nel nord-ovest del Pacifico. La sua prigionia, come spiegato dal Guardian, rappresentava un anacronismo: il residuo di un tempo in cui le orche venivano vendute per l’intrattenimento umano. Incastonato però nell’epoca odierna, in cui questa pratica è generalmente condannata. Per questo motivo, la campagna per liberarla ha raccolto sostenitori da tutto il mondo e ha unito attivisti, gruppi indigeni e filantropi per una causa comune. Che adesso, hanno vinto. Friends of Lolita I proprietari del parco acquatico di Miami, dove ...

