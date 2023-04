Roberto, storico ex calciatore e ora allenatore, ha avuto modo di parlare a La Gazzetta dello Spor t di tanti temi dell'attualità calcistica italiana. In modo particolare in vista del big match tra ...Roberto, storico ex calciatore e ora allenatore, ha avuto modo di parlare a La Gazzetta dello Spor t di tanti temi dell'attualità calcistica italiana. In modo particolare in vista del big match tra ...

Donadoni stimola Leao: “Ecco cosa gli manca per essere un campione” ItaSportPress

Certe partite valgono doppio, se non triplo: è il caso di Napoli-Milan, in programma domenica 2 aprile al Maradona alle 20.45. In ballo da una parte c'è un ulteriore passo… Leggi ...Aurelio De Laurentiis vuole una grande festa scudetto per il Napoli, magari su una nave da crociera con oltre 1000 ospiti. Emerge un retroscena su un’idea inedita da parte del presidente De Laurentiis ...