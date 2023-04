Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Donadoni: 'Napoli-Milan? La Champions dipende dalla sfida di domani...': Donadoni: 'Napoli-Milan? La Champions dipe… - Gazzetta_it : #Donadoni: '#NapoliMilan è Leao contro Kvara. Il primo scatta, l'altro brucia' - Jugeen655321 : Ci si stupisce che l'inchiesta #prisma sia nata da articoli di giornale E quella del doping?un'intervista di Zeman… - AleElTanque : @PacificoCatapa1 @DiegoDeLucaTwit Ancelotti prese un Napoli che fece 91 punti e finì 2° senza mai essere in lotta p… - caatocaato123 : @ChampionsLeague Dejan Savicevic Donadoni De Napoli Carbone Maldini Biban Marcos Simone Massaro Albatini -

Di sfide epiche trae Milan, Robertone ha giocate parecchie negli anni 80. Dribbling, invenzioni, gol partendo dalla fascia, alla Leao o alla Kvara. Nessuna di quelle partite da scudetto, però, ha mai ...Lo volevamo trascinare a Piazza Mercato per avere presoe Gattuso, Britos e Hysaj, Hoffer ... e Aurelio non si fa vedere, buffone e prepotenteè della gente , e miett''a meglia : ...... Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Shade, Ubaldo Pantani, Morenoe Ludwig, coadiuvati da ex ... CHAMPIONS LEAGUE - 'e Milan giocheranno tre volte in venti giorni, stanno giocando un ottimo ...

Donadoni: "Napoli-Milan La Champions dipende dalla sfida di domani..." La Gazzetta dello Sport

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...Napoli-Milan: tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per il big match che potrebbe dare il via alla festa per lo scudetto.