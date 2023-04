Donadoni | «Kvaratskhelia è più uomo squadra di Leao»

(Di sabato 1 aprile 2023) Robertointervistato dalla Gazzetta. Parla di. «Stiamo parlando di due giocatori con numeri pazzeschi. E anche piuttosto diversi tra loro, soprattutto fisicamente.è uno scattista, nei primi metri può bruciare chiunque: quando si accende crea superiorità, anche se a volte si prende qualche pausa di troppo e il tasso di pericolosità del Milan ne risente. Kvara ti sfinisce anche alla distanza perché è sempre dentro la partita, ed è un po’ più: dà una mano anche in fase di non possesso, tatticamente è già un calciatore completo». Il georgiano impressiona alla prima stagione in Serie A. C’è il rischio che tra un anno soffra il peso della riconferma? «I rischi vanno sempre messi in conto, ma per la maturità e la cattiveria che ...

Roberto Donadoni, doppio ex di Napoli e Milan, in un'intervista alla Gazzetta ha parlato della sfida di domani sera e della Champions ...La voglia di allenare, i meriti di De Laurentiis e la forza del Napoli, il cammino in Champions dei partenopei, del Milan e dell'Inter, le prospettive di Kvaratskhelia, le difficoltà di De Ketelaere e ...