Donadoni: "Kvara-Leao? Due giocatori con numeri pazzeschi'' (Di sabato 1 aprile 2023) Roberto Donadoni, ex di Milan e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "La Champions è un’altra storia, ma fino a un certo punto. Se una delle due uscirà vincitrice dalla partita di domani, potrà contare su un pieno di convinzione incredibile in vista della la doppia sfida di Champions. -afferma Donadoni - Nessuno vorrà perdere questo Napoli-Milan, fidatevi. Kvara-Leao? Stiamo parlando di due giocatori con numeri pazzeschi. E anche piuttosto diversi tra loro, soprattutto fisicamente. Leao è uno scattista, nei primi metri può bruciare chiunque: quando si accende crea superiorità, anche se a volte si prende qualche pausa di troppo e il tasso di pericolosità del Milan ne risente. -prosegue ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 1 aprile 2023) Roberto, ex di Milan e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "La Champions è un’altra storia, ma fino a un certo punto. Se una delle due uscirà vincitrice dalla partita di domani, potrà contare su un pieno di convinzione incredibile in vista della la doppia sfida di Champions. -afferma- Nessuno vorrà perdere questo Napoli-Milan, fidatevi.? Stiamo parlando di duecon. E anche piuttosto diversi tra loro, soprattutto fisicamente.è uno scattista, nei primi metri può bruciare chiunque: quando si accende crea superiorità, anche se a volte si prende qualche pausa di troppo e il tasso di pericolosità del Milan ne risente. -prosegue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Donadoni: 'Leao in velocità brucia tutti, Kvaratskhelia è uomo squadra' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Donadoni: 'Leao in velocità brucia tutti, Kvaratskhelia è uomo squadra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Donadoni: 'Leao in velocità brucia tutti, Kvaratskhelia è uomo squadra' - napolimagazine : IL COMMENTO - Donadoni: 'Leao in velocità brucia tutti, Kvaratskhelia è uomo squadra' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Donadoni: 'Leao in velocità brucia tutti, Kvaratskhelia è uomo squadra' -