Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReteMeteoAmator : #METEOdomenica perturbata con aria fredda in ingresso -

...dalla giornata di2 aprile . Ciò porterà il ritorno di piogge, possibili temporali e nevicate a cui si assocerà un nuovo calo generale delle temperature. Tale parentesi...Condizioni meteo instabili o perturbate probabilmente nel prossimo weekend sull' Italia , specie nella giornata diche vedrà anche un deciso calo termico. Inizio Aprile con temperature sotto ...Le incertezze si assottigliano sempre più sull'evoluzione meteo del week - end. Ladelle Palme, attesa il 2 Aprile, potrebbe rivelarsi altamentesu tante nostre regioni, soprattutto sul centro e il sud. Tutto merito di una vasta saccatura nord - atlantica in ...

Domenica perturbata con aria fredda in ingresso Rete Meteo Amatori

Una vasta area di bassa pressione nord-atlantica è in movimento verso il Mediterraneo e a breve giungerà a destinazione, precisamente sul mar Tirreno. L'aria fredda fredda scaverà una depressione tirr ...Non di rado la Settimana Santa è stata fredda e perturbata, con nevicate in diverse zone italiane. Manca da molti anni il Bianco Natale, ma la Bianca Pasqua in pianura è possibile Ecco cosa dice la c ...