Domani grande pubblico al Massimino, per festeggiare, ancora una volta, il Catania (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo permettendo (prevista purtroppo pioggia) tutto pronto per la gara Catania-Lamezia Terme, in programma Domani. L'accesso allo stadio Massimino, sarà consentito dalle ore 12.30 in poi. Sarà una grande festa, dopo quella di domenica scorsa per le strade di Catania. Ma adesso il Massimino, il grande pubblico, accoglierà i rossazzurri, con il suo allenatore Giovanni Ferraro per festeggiare in casa. L'incontro, valevole per la ventinovesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23, invece, è alle ore 15.00. Con il link che ci ha inviato l'Ufficio Stampa del Catania SSD, ripercorriamo uno dei momenti più belli di questo campionato, di questo Catania dei record, ovvero, la sicurezza ...

