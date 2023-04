Divorzio Totti-Blasi | i nodi dell’udienza segreta | la furia di Francesco

(Di sabato 1 aprile 2023) Dopo la crisi e l’addio sotto le luci dei riflettori, ilsta avvenendo a camere chiuse: di nascosto, in modo segreto, per fermare la stampa. Ilarysi sono ritrovati in tribunale venerdì 31 marzo, dopo le 17.30. Dopo la prima udienza rimandata, inizia quella si preannuncia una vera e propria battaglia legale in piena regola, complice la rabbia di, che non vedrebbe di buon occhio Bastian Muller, il nuovo amore dell’ex moglie. Ilaryin tribunale: l’udienzaLa prima udienza del processo? Segretissima, per volere degli interessati e dei loro avvocati. A svelare il tutto è Il Messaggero, che ha condiviso qualche dettaglio su quanto avvenuto in tribunale venerdì 31 ...

Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbero incontrati in tribunale senza dirlo a nessuno, per discutere della separazione e del divorzio. La coppia infatti per provare ad evitare i giornalisti e la ressa di persone curiose che solitamente si accalca fuori dal tribunale. Come era prevedibile, il processo per il divorzio Totti-Blasi non poteva che riservare molte sorprese. All'inizio il rinvio della prima udienza, ora un secondo incontro al Tribunale Civile di Roma durato quasi quattro ore.

Dopo la crisi e l’addio sotto le luci dei riflettori, il divorzio sta avvenendo a camere chiuse: di nascosto, in modo segreto, per fermare la stampa. Ilary Blasi e Francesco Totti si sono ritrovati in ...Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbero incontrati in tribunale senza dirlo a nessuno, per discutere della separazione e del divorzio.