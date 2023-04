Disturbi spettro autistico, 50mila i minori iscritti a scuola. 1 bambino ogni 77 ne soffre: precocità nella diagnosi, ma molta strada da fare nell’inclusione (Di sabato 1 aprile 2023) Non esiste un registro dei casi di Disturbi dello spettro autistico. Piemonte ed Emilia Romagna sono le uniche due regioni che dispongono di dati epidemiologici completi. Nel resto del paese gli unici dati certi riguardano i minori iscritti a scuola che sono circa 50 mila L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 aprile 2023) Non esiste un registro dei casi didello. Piemonte ed Emilia Romagna sono le uniche due regioni che dispongono di dati epidemiologici completi. Nel resto del paese gli unici dati certi riguardano iche sono circa 50 mila L'articolo .

