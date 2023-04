Discarica Italia: così il nostro Paese è diventato il paradiso dei veleni (Di sabato 1 aprile 2023) Sono chiamati gli “inquinanti eterni” per la loro capacità di rimanere a lungo nell’ambiente. In Italia si contano più di 1.600 siti contaminati, oltre 17mila in tutta Europa: sono i Pfas. Sono ovunque e si sono diffusi anche là dove non avremmo voluto, nell’acqua, nel cibo, nel sangue, nell’ambiente. Possono essere considerati come un velo che si è adagiato per sempre sul nostro pianeta. Ma cosa sono nello specifico? La sigla indica Sostanze Perfluoro Alchiliche (acidi perfluoroacrilici): si tratta di una classe di sostanze chimiche estremamente nocive per la salute e l’ambiente ma utilizzate da 70 anni in centinaia di processi industriali. Sono impiegati per produrre molti materiali impermeabili, ignifughi o antiaderenti, ma anche nella concia delle pelli, nella produzione di tappeti, per carta e cartone per uso alimentare (per le caratteristiche ... Leggi su tpi (Di sabato 1 aprile 2023) Sono chiamati gli “inquinanti eterni” per la loro capacità di rimanere a lungo nell’ambiente. Insi contano più di 1.600 siti contaminati, oltre 17mila in tutta Europa: sono i Pfas. Sono ovunque e si sono diffusi anche là dove non avremmo voluto, nell’acqua, nel cibo, nel sangue, nell’ambiente. Possono essere considerati come un velo che si è adagiato per sempre sulpianeta. Ma cosa sono nello specifico? La sigla indica Sostanze Perfluoro Alchiliche (acidi perfluoroacrilici): si tratta di una classe di sostanze chimiche estremamente nocive per la salute e l’ambiente ma utilizzate da 70 anni in centinaia di processi industriali. Sono impiegati per produrre molti materiali impermeabili, ignifughi o antiaderenti, ma anche nella concia delle pelli, nella produzione di tappeti, per carta e cartone per uso alimentare (per le caratteristiche ...

