DIRETTA MotoGP | GP Argentina 2023 LIVE | Binder e Morbidelli al comando | Bagnaia rimonta da dietro

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7 Bezzecchi si infila su Marquez per la quinta posizione! -7 PRODIGIOSO PECCO! Passa Marquez e Bezzecchi e poi prova ad infilarsi anche su Marini! -8lascia passare Bezzecchi e si mette in scia: si sta risparmiando in questo avvio. -8 Resistono alla grandedavanti, il pilota Yamaha regge anche sugli attacchi di Marini. -9 Stanno risalendo le Aprilia: settimo Vinales e ottavo Aleix Espargarò. -9 Quasi si toccanoe Alex Marquez! Che rischio in curva, si sono affiancati. -10si infila all’interno su, terzo Marini,riesce a passare Alex Marquez. -10 Imposta bene le curveche rimane al ...

I piloti della MotoGP tornano in pista alle 20 per la gara sprint del GP Argentina. Nello specifico, i giovani talenti disputeranno il Gran Premio d'Argentina alle 16:00, con la seconda prova del mondiale.

La cronaca di tutte le fasi fondamentali della Sprint Race del Gp dell'Argentina a Termas de Rio Hondo, valevole per il mondiale MotoGP 2023.Giornata condizionata dal meteo, con la pioggia che ha deciso le qualifiche: nel finale, chi ha montato le slick è stato premiato. L’hanno fatto Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia ...