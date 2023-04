DIRETTA F1, GP Australia 2023 LIVE: si va a caccia della pole! Alonso e le Ferrari sfidano Verstappen (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.55 Due minuti e si parte! 07.53 Ci attende una Q3 davvero infuocata! Max Verstappen è il favorito per la pole, ma alle sue spalle sono tanti gli avversari che proveranno a superarlo. Alonso e le due Ferrari in primis… 07.51 RIEPILOGO TEMPI Q2 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:17.056 4 2 Fernando Alonso Aston Martin+0.227 33 Carlos SAINZ Ferrari+0.293 4 4 Charles LECLERC Ferrari+0.334 4 5 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.356 4 6 George RUSSELL Mercedes+0.457 3 7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.495 3 8 Pierre GASLY Alpine+0.518 3 9 Lance STROLL Aston Martin+0.560 4 10 Alexander ALBON Williams+0.705 4 11 Esteban OCON Alpine+0.712 3 12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.043 4 13 Lando NORRIS McLaren+1.063 4 14 ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.55 Due minuti e si parte! 07.53 Ci attende una Q3 davvero infuocata! Maxè il favorito per la pole, ma alle sue spalle sono tanti gli avversari che proveranno a superarlo.e le duein primis… 07.51 RIEPILOGO TEMPI Q2 1 MaxRed Bull Racing1:17.056 4 2 FernandoAston Martin+0.227 33 Carlos SAINZ+0.293 4 4 Charles LECLERC+0.334 4 5 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.356 4 6 George RUSSELL Mercedes+0.457 3 7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.495 3 8 Pierre GASLY Alpine+0.518 3 9 Lance STROLL Aston Martin+0.560 4 10 Alexander ALBON Williams+0.705 4 11 Esteban OCON Alpine+0.712 3 12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.043 4 13 Lando NORRIS McLaren+1.063 4 14 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ?????????????????? ?????????? ?????? ???????? ??????????????` ???????????? LIVE ? - F1ingenerale_ : Red Bull la prima ad uscire in questo Q3, seguono le Ferrari Quali LIVE: - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q2 #Quali #AustralianGP La #diretta minuto per minuto: - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q2 #Quali #AustralianGP La #diretta minuto per minuto: - F1ingenerale_ : Un po' di rally per Norris che comunque rientra in pista Quali LIVE: -

LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: tutto pronto per le qualifiche, è caccia alla pole a Melbourne! OA Sport Cosa combina l’Australia con la cattura della CO2 in Cina Già nel 2016 BHP aveva annunciato una donazione all'Università di Pechino per lo sviluppo di tecnologie per la cattura della CO2. F1 LIVE: GP Australia, segui le qualifiche in diretta Ecco gli orari F1 Australia 2023 con il Gran Premio che verrà trasmesso domenica 2 aprile in differita su TV8 alle 15 ed in diretta alle ore 7.00 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e… Leggi ... Già nel 2016 BHP aveva annunciato una donazione all'Università di Pechino per lo sviluppo di tecnologie per la cattura della CO2.Ecco gli orari F1 Australia 2023 con il Gran Premio che verrà trasmesso domenica 2 aprile in differita su TV8 alle 15 ed in diretta alle ore 7.00 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e… Leggi ...