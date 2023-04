Dimarco non convocato e Gosens senza ‘alternative’! Serve cautela – CdS (Di sabato 1 aprile 2023) Oggi è il giorno di Inter-Fiorentina, una sfida delicata considerato il momento della squadra dopo la sconfitta con la Juventus ma soprattutto a causa delle tante assenze. Robin Gosens va verso una maglia da titolare, ma come sottolineato oggi dal Corriere dello Sport, non avrà praticamente un’alternativa considerata l’assenza di Federico Dimarco. senza ALTERNATIVE – Federico Dimarco contro la Fiorentina non ci sarà, tanto da non essere stato neanche convocato. Serve cautela, per non rischiare di mandarlo in campo a gara in corso ma soprattutto per averlo in migliori condizioni in Coppa Italia contro la Juventus. Sulla fascia sinistra ci sarà Robin Gosens, che tra l’altro non è neanche nelle migliori condizioni dato che arriva da ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Oggi è il giorno di Inter-Fiorentina, una sfida delicata considerato il momento della squadra dopo la sconfitta con la Juventus ma soprattutto a causa delle tante assenze. Robinva verso una maglia da titolare, ma come sottolineato oggi dal Corriere dello Sport, non avrà praticamente un’alternativa considerata l’asdi FedericoALTERNATIVE – Federicocontro la Fiorentina non ci sarà, tanto da non essere stato neanche, per non rischiare di mandarlo in campo a gara in corso ma soprattutto per averlo in migliori condizioni in Coppa Italia contro la Juventus. Sulla fascia sinistra ci sarà Robin, che tra l’altro non è neanche nelle migliori condizioni dato che arriva da ...

