Diffidati Juventus-Verona | bianconeri a rischio squalifica in vista della Lazio

I Diffidati di Juventus-Verona, i bianconeri a rischio squalifica in vista della prossima sfida contro la Lazio. Alla ripresa del campionato, nella squadra di Allegri troviamo ben tre giocatori in diffida, ma solo uno di questi giocherà: Moise Kean, Alex Sandro e capitan Danilo. Due invece i già squalificati e che ci saranno contro i capitolini: Leandro Paredes ed Adrien Rabiot.

