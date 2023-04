Deposito agricolo in fiamme | paura a Montefredane

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi primo aprile, sono intervenuti nel comune dialla frazione Arcella, per un incendio che ha interessato undel posto. Due le squadre che hanno lavorato per diverse ore per spegnere leche hanno riguardato legname e materiale vario, evitando che le stesse si propagassero ad altre strutture limitrofe. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.