Della Valle lancia Brescia nel blitz salvezza: e ora per Napoli sono guai (Di sabato 1 aprile 2023) I liberi di Della Valle e Cournooh consentono alla Germani di espugnare il Palabarbuto (69 - 72) al termine di una gara che sembrava chiusa al 27' (37 - 55) e che invece poi la Gevi ha riaperto in un ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 aprile 2023) I liberi die Cournooh consentono alla Germani di espugnare il Palabarbuto (69 - 72) al termine di una gara che sembrava chiusa al 27' (37 - 55) e che invece poi la Gevi ha riaperto in un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : Agrigento sarà la capitale italiana della Cultura 2025. Valle dei Templi ?? - NicolaPorro : L'uscita di Della Valle in tv. E Claudio Romiti ha qualcosa da ridire ?? - Gazzetta_it : Della Valle lancia Brescia nel blitz salvezza: e ora per Napoli sono guai - LegaBasketA : Le triple (and 1) di Wimbush, le giocate di Della Valle: rivediamo i momenti migliori della sfida tra Napoli e Bres… - SportandoIT : La Germani Brescia passa in volata contro la Gevi Napoli guidata da Della Valle e Odiase -