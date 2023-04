De Zerbi è un allenatore ossessivo Bbc

(Di sabato 1 aprile 2023) Da quanto Desi trova sulla panchina del Brighton al posto di Potter ha ricevuto elogi da chiunque. Basta ricordare le parole di Guardiola che definì il suo calcio “controculturale”. Ma la Bbc non si accontenta e ha chiesto informazioni ad alcuni ex giocatori sull’italiano. Uno di questi è Sandro, ex giocatore del Tottenham, che ha giocato per Deal Benevento: «È unche vuole avere sempre la palla. Aiuta i giocatori e fornisce loro i dettagli per far male all’avversario. Il Benevento era in una situazione molto brutta e Deha scelto me e alcuni giocatori per cercare di migliorare la situazione. Non sapevo che avrei incontrato uno dei migliori allenatori mai avuto. Ho imparato molto da lui e mi è piaciuto molto giocare per lui. Ho visto grandi cose. Lui mi ha ...

La squadra di Roberto Deperò può ancora sognare in grande, visto che ha giocato due partite in meno e potenzialmente potrebbe avvicinarsi addirittura al quarto posto. L'italiano - ...... per Dequesta è valida soltanto in estate, e non durante la stagione. Ciò si traduce in due fatti chiari: chi vorrà davvero l'in panchina dovrà aspettare giugno, e soprattutto dovrà ...Il Brighton di Deche incanta in Premier League. E anche il quinquennio dell'Atalanta vale ... Sa come Rui Costa ha scelto l'Roger Schmidt Battendolo nei preliminari di Champions. Ha ...

Inter, per la prossima stagione si cerca un nuovo allenatore. Quest’anno, la squadra nerazzurra, soprattutto in campionato, non ha offerto prestazioni all’altezza del proprio nome. Di conseguenza, anc ...Nonostante la stagione sia ancora in corso potrebbe presentarsi un ritorno clamoroso sulla panchina rimasta vuota ...