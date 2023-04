De Vrij: «Concentrato sulla partita. Fiorentina è forte e gioca bene» (Di sabato 1 aprile 2023) Stefan de Vrij ha commentato ai microfoni di Dazn la partita che si giocherà tra poco tra Inter e Fiorentina a San Siro. EMOZIONE – Stefan de Vrij ha parlato così del match odierno dell’Inter: «Sono diventato padre, emozioni incredibili e sono molto felice e Concentrato sulla partita. Contro la Fiorentina che gioca bene e forte abbiamo tutti i mezzi per fare bene e portare i tre punti a casa. Nolan crescerà, siamo molto felici qui». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Stefan deha commentato ai microfoni di Dazn lache si giocherà tra poco tra Inter ea San Siro. EMOZIONE – Stefan deha parlato così del match odierno dell’Inter: «Sono diventato padre, emozioni incredibili e sono molto felice e. Contro lacheabbiamo tutti i mezzi per faree portare i tre punti a casa. Nolan crescerà, siamo molto felici qui». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...

