De Laurentiis: "Finché non cambieremo l'Uefa..." (Di sabato 1 aprile 2023) A TuttoMercatoWeb, Aurelio De Laurentiis, Presidente della Ssc Calcio Napoli Spa: "Milan-Napoli? Queste sono le problematiche di una Uefa senza testa. Immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia, sarebbe stato ridicolo, no? Così com'è ridicolo giocare tre volte con la stessa squadra. Se uno sta facendo una competizione europea si vuole misurare con le migliori squadre europee, pertanto il Milan avrebbe dovuto giocare con un'altra squadra europea. Ed il Napoli avrebbe dovuto giocare con un'altra squadra europea. Finché non cambieremo la Uefa saremo tutti schiavi di un ministero e non di un'associazione di imprese vere del calcio". Non credo che possa essere colpa di Napoli, Inter e Milan...Essersi qualificate tra le migliori 8 squadre in Europa...Quindi, con la ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 1 aprile 2023) A TuttoMercatoWeb, Aurelio De, Presidente della Ssc Calcio Napoli Spa: "Milan-Napoli? Queste sono le problematiche di unasenza testa. Immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia, sarebbe stato ridicolo, no? Così com'è ridicolo giocare tre volte con la stessa squadra. Se uno sta facendo una competizione europea si vuole misurare con le migliori squadre europee, pertanto il Milan avrebbe dovuto giocare con un'altra squadra europea. Ed il Napoli avrebbe dovuto giocare con un'altra squadra europea.nonlasaremo tutti schiavi di un ministero e non di un'associazione di imprese vere del calcio". Non credo che possa essere colpa di Napoli, Inter e Milan...Essersi qualificate tra le migliori 8 squadre in Europa...Quindi, con la ...

