Dan Peterson è stato molto più di un coach (Di sabato 1 aprile 2023) Lassù c'è qualcuno che ama il basket. Non c'è altro motivo per spiegare perché abbia deciso di creare nello stesso giorno, mese e anno un uomo e una squadra e poi li abbia fatti incontrare per scrivere pagine memorabili. C'è chi nasce sotto il segno dei Pesci come in una canzone di Antonello Venditti e chi nasce sotto il segno dell'Olimpia come Dan Peterson. Sono venuti al mondo il 9 gennaio 1936 e 36 è il numero della maglia che salirà verso il cielo del Forum nell'intervallo della partita con la Reyer Venezia. È l'omaggio dell'Olimpia Milano al coach del grande slam del 1987, molto più di un coach a dire il vero. Milano, oggi griffata Armani, ha deciso di ritirare simbolicamente la sua maglia, un onore concesso a pochi, a Sandro Gamba, Mike D'Antoni, Dino Meneghin e Art Kenney. Tutta gente che a Milano ha giocato, ...

