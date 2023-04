Dalmat: «Inter-Fiorentina, un ricordo speciale. Lukaku ritrovato» (Di sabato 1 aprile 2023) Nella sua solita analisi prepartita, Stéphane Dalmat – ex centrocampista nerazzurro – ha ricordato un caro episodio in occasione di Inter-Fiorentina. Per poi passare a elogiare Romelu Lukaku, ritrovato dopo le prestazioni in nazionale. ritrovato – Stéphane Dalmat presenta così Inter-Fiorentina di oggi: «Bella partita, io ricordo sempre contro di loro ho segnato il mio primo gol a San Siro con l’Inter. Oggi spero di aver recuperato un grande Lukaku che arriva con fiducia dopo il Belgio. Spero che farà le stesse cose anche in nerazzurro. Bisogna dargli fiducia, sarà l’uomo di questo finale di stagione. Ci credo tantissimo fino all’ultimo. Calhanoglu è una brutta perdita, ma abbiamo ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Nella sua solita analisi prepartita, Stéphane– ex centrocampista nerazzurro – ha ricordato un caro episodio in occasione di. Per poi passare a elogiare Romeludopo le prestazioni in nazionale.– Stéphanepresenta cosìdi oggi: «Bella partita, iosempre contro di loro ho segnato il mio primo gol a San Siro con l’. Oggi spero di aver recuperato un grandeche arriva con fiducia dopo il Belgio. Spero che farà le stesse cose anche in nerazzurro. Bisogna dargli fiducia, sarà l’uomo di questo finale di stagione. Ci credo tantissimo fino all’ultimo. Calhanoglu è una brutta perdita, ma abbiamo ...

