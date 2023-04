Dal busto del Duce a Via Rasella, le uscite choc di La Russa (Di sabato 1 aprile 2023) Sembra che Ignazio La Russa non possa fare a meno di lasciarsi andare a dichiarazioni "maldestre". Spesso accompagnate dalle polemiche delle opposizioni, che chiedono le sue dimissioni da presidente del Senato. Questa volta a far scivolare La Russa è il ricordo dell'attentato di via Rasella, opera dei partigiani contro una colonna di militari del Polizeiregiment "Bozen" nel 1944, a cui i nazisti reagirono con la strage delle fosse Ardeatine. Ma l'elenco è lungo. Leggi su lastampa (Di sabato 1 aprile 2023) Sembra che Ignazio Lanon possa fare a meno di lasciarsi andare a dichiarazioni "maldestre". Spesso accompagnate dalle polemiche delle opposizioni, che chiedono le sue dimissioni da presidente del Senato. Questa volta a far scivolare Laè il ricordo dell'attentato di via, opera dei partigiani contro una colonna di militari del Polizeiregiment "Bozen" nel 1944, a cui i nazisti reagirono con la strage delle fosse Ardeatine. Ma l'elenco è lungo.

