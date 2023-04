Da un falco a un altro? Chi è il prossimo ambasciatore russo a Roma (Di sabato 1 aprile 2023) “L’avvicendamento verrà ufficializzato la prossima settimana, ma oramai è certo”, scrive La Repubblica. L’ambasciatore russo Sergej Razov (qui il ritratto di Formiche.net scritto a maggio dell’anno scorso) lascerà l’Italia e al suo posto arriverà Aleksej Paramonov, oggi direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, già console a Milano, decorato come Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana nel 2018 e come Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia nel 2020 (in entrambi i casi a Palazzo Chigi c’era Giuseppe Conte, a capo del governo Conte I la prima volta e del Conte II la seconda). Da mesi, ormai, si aspettava questa notizia. È dall’inizio del conflitto in Ucraina, infatti, che l’attuale inquilino di Villa Abamelek viene descritto come in partenza. Potrebbe avere giusto il tempo di ... Leggi su formiche (Di sabato 1 aprile 2023) “L’avvicendamento verrà ufficializzato la prossima settimana, ma oramai è certo”, scrive La Repubblica. L’Sergej Razov (qui il ritratto di Formiche.net scritto a maggio dell’anno scorso) lascerà l’Italia e al suo posto arriverà Aleksej Paramonov, oggi direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri, già console a Milano, decorato come Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana nel 2018 e come Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia nel 2020 (in entrambi i casi a Palazzo Chigi c’era Giuseppe Conte, a capo del governo Conte I la prima volta e del Conte II la seconda). Da mesi, ormai, si aspettava questa notizia. È dall’inizio del conflitto in Ucraina, infatti, che l’attuale inquilino di Villa Abamelek viene descritto come in partenza. Potrebbe avere giusto il tempo di ...

