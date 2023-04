Da oggi la Russia guida il Consiglio di sicurezza dell’Onu. Kiev: «Il peggior pesce d’aprile del mondo» (Di sabato 1 aprile 2023) Da oggi, 1 aprile, la Russia assume la presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Non si è fatto attendere il commento di Kiev, che attraverso un tweet del ministro degli Esteri Dymytro Kuleba, ha affermato che «la presidenza russa del Consiglio di sicurezza dell’Onu è uno schiaffo in faccia alla comunità internazionale», sottolineando la coincidenza con la data: «Il peggior pesce d’aprile del mondo». «Esorto gli attuali membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a contrastare qualsiasi tentativo russo di abusare della sua presidenza», ha aggiunto. Russian UNSC presidency is a slap in the face to the ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Da, 1 aprile, laassume la presidenza deldidelle Nazioni Unite. Non si è fatto attendere il commento di, che attraverso un tweet del ministro degli Esteri Dymytro Kuleba, ha affermato che «la presidenza russa deldiè uno schiaffo in faccia alla comunità internazionale», sottolineando la coincidenza con la data: «Ildel». «Esorto gli attuali membri deldidelle Nazioni Unite a contrastare qualsiasi tentativo russo di abusare della sua presidenza», ha aggiunto.n UNSC presidency is a slap in the face to the ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Oggi è un giorno vergognoso per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Russia, guidata da un criminale r… - HSkelsen : Direi che #ShameOnUN è un ottimo hashtag da far salire oggi, che la Russia assume la presidenza del UNSC. Così, per… - Agenzia_Ansa : La Russia assume da oggi la presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e partono le critiche da par… - Lucienby : RT @HSkelsen: Oggi è un giorno vergognoso per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Russia, guidata da un criminale ricercato,… - Mslauria77 : RT @Lukyluke311: Estratto da “OGGI LE FROTTOLE” L’Ucraina sta vincendo la guerra, ma ha perso solo 100.000 km quadrati. La Russia sta per… -