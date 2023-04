Da lunedì 3 aprile “Basco rosso” in seconda serata su Rai1 (Di sabato 1 aprile 2023) Basco rosso: DA LUNEDI’ IN seconda serata Rai1 LA DOCU-SERIE IN QUATTRO PUNTATE DIRETTA DA CLAUDIO CAMARCA Basco rosso, la docu-serie diretta da Claudio Camarca e prodotta da Groenlandia, sbarca su Rai1 in seconda serata a partire da lunedì 3 aprile per quattro appuntamenti. Il racconto dell’addestramento per entrare in uno dei più importanti reparti d’élite dell’Arma dei Carabinieri, gli Squadroni Eliportati Cacciatori, impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Per la prima volta in assoluto, e in esclusiva, le telecamere entrano nelle caserme dove gli aspiranti Cacciatori intraprendono questo duro e altamente professionalizzante percorso per il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 aprile 2023): DA LUNEDI’ INLA DOCU-SERIE IN QUATTRO PUNTATE DIRETTA DA CLAUDIO CAMARCA, la docu-serie diretta da Claudio Camarca e prodotta da Groenlandia, sbarca suina partire daper quattro appuntamenti. Il racconto dell’addestramento per entrare in uno dei più importanti reparti d’élite dell’Arma dei Carabinieri, gli Squadroni Eliportati Cacciatori, impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Per la prima volta in assoluto, e in esclusiva, le telecamere entrano nelle caserme dove gli aspiranti Cacciatori intraprendono questo duro e altamente professionalizzante percorso per il ...

Settimana Santa: Como, le celebrazioni presiedute dal card. Cantoni Lunedì 3 aprile, alle 21, si terrà alle 21 la Via Crucis cittadina dei giovani, con partenza dal Monumento ai caduti e arrivo alla basilica del SS. Crocifisso. Il Triduo pasquale prenderà il via ... Settimana Santa: Ravenna - Cervia, il calendario delle celebrazioni Da lunedì 3 a mercoledì 5 aprile, in duomo (Cappella di San Giuseppe) dalle 9 alle 12 sarà esposto il Santissimo per l'Adorazione eucaristica. I sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni, ... Salute mentale giovani: Fatebenefratelli Brescia, al via un Tavolo. 'Il 43% ha sintomi depressivi, il 47% ansiosi'. Lunedì un convegno La salute mentale dei giovani sarà al centro di un evento il 3 aprile a Brescia, presso la Sala del camino, Palazzo Martinengo delle Palle. Verranno presentati i dati di un'indagine coordinata dall'Irccs Fatebenefratelli a cui hanno partecipato i partner del ... , alle 21, si terrà alle 21 la Via Crucis cittadina dei giovani, con partenza dal Monumento ai caduti e arrivo alla basilica del SS. Crocifisso. Il Triduo pasquale prenderà il via ...Da3 a mercoledì 5, in duomo (Cappella di San Giuseppe) dalle 9 alle 12 sarà esposto il Santissimo per l'Adorazione eucaristica. I sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni, ...La salute mentale dei giovani sarà al centro di un evento il 3a Brescia, presso la Sala del camino, Palazzo Martinengo delle Palle. Verranno presentati i dati di un'indagine coordinata dall'Irccs Fatebenefratelli a cui hanno partecipato i partner del ... Lunedì 10 aprile la camminata di Pasquetta a Monte Cerlino Comune di Albinea