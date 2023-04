Cybersecurity: per la metà delle aziende è solo un costo (Di sabato 1 aprile 2023) Nonostante si sentano generalmente esposti alle minacce informatiche i responsabili aziendali fanno ancora fatica a comprendere l’importanza della Cybersecurity come abilitatore di business. È quanto è emerso da “Risk & Reward: Reconciling the conflicted views of business leaders on the value of Cybersecurity”, l’ultimo studio Trend Micro, leader globale di Cybersecurity. Il 64% dei decisori aziendali intervistati ha dichiarato di voler aumentare gli investimenti nella Cybersecurity già da quest’anno. Tuttavia, la ricerca rivela anche delle criticità nella comprensione da parte del campione della relazione tra sicurezza informatica e altre parti dell’organizzazione. Analisi costi-benefici La metà dei responsabili aziendali (51%) ha affermato che la sicurezza informatica è un ... Leggi su quifinanza (Di sabato 1 aprile 2023) Nonostante si sentano generalmente esposti alle minacce informatiche i responsabili aziendali fanno ancora fatica a comprendere l’importanza dellacome abilitatore di business. È quanto è emerso da “Risk & Reward: Reconciling the conflicted views of business leaders on the value of”, l’ultimo studio Trend Micro, leader globale di. Il 64% dei decisori aziendali intervistati ha dichiarato di voler aumentare gli investimenti nellagià da quest’anno. Tuttavia, la ricerca rivela anchecriticità nella comprensione da parte del campione della relazione tra sicurezza informatica e altre parti dell’organizzazione. Analisi costi-benefici Ladei responsabili aziendali (51%) ha affermato che la sicurezza informatica è un ...

