Curling | Mondiali maschili 2023 | esordio con sconfitta per l’Italia | vince la Scozia 7-4

(Di sabato 1 aprile 2023) Inizia con una sconfitta il Mondiale di Ottawa per l'Italia del curling maschile, che nel match d'esordio si arrende per 7-4 alla Scozia. Una brutta battuta d'arresto per una Nazionale reduce dal bronzo europeo e da quello ottenuto proprio dodici mesi fa anche nella competizione iridata. Il quartetto composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella metà gara in avanti si è trovato sempre a rincorrere e non è riuscita a sorprendere l'esperienza e la qualità dello skip scozzese Bruce Mouat. I nostri proveranno a rifarsi nella notte, quando affronteranno i padroni di casa del Canada nel secondo incontro di questa prima fase.

Tutto pronto per Italia - Scozia, partita valevole per la prima sessione del round robin dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, reduci dal bronzo agli Europei.

Inizia con una sconfitta il Mondiale di Ottawa per l'Italia del curling maschile, che nel match d'esordio si arrende per 7-4 alla Scozia.