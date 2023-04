Curling, l’Italia apre i Mondiali con una sconfitta: azzurri ko con la Scozia (Di sabato 1 aprile 2023) l’Italia ha iniziato con una sconfitta la propria avventura ai Mondiali 2023 di Curling maschile, incominciati oggi sul ghiaccio di Ottawa (Canada). La nostra Nazionale è stata battuta dalla Scozia per 7-4, inchinandosi ai Campioni d’Europa al termine di una partita estremamente combattuta e risolta soltanto nel finale. Joel Retornaz e compagni si sono presentati alla rassegna iridata dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella passata stagione e inseguono la qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate del round robin accedono direttamente alle semifinali, le squadre tra terzo e sesto posto disputano i playoff). Il quartetto tricolore tornerà sul ghiaccio nella notte italiana (ore 01.00) per fronteggiare il Canada padrone di casa. LA CRONACA DELLA PARTITA Joel ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)ha iniziato con unala propria avventura ai2023 dimaschile, incominciati oggi sul ghiaccio di Ottawa (Canada). La nostra Nazionale è stata battuta dallaper 7-4, inchinandosi ai Campioni d’Europa al termine di una partita estremamente combattuta e risolta soltanto nel finale. Joel Retornaz e compagni si sono presentati alla rassegna iridata dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella passata stagione e inseguono la qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate del round robin accedono direttamente alle semifinali, le squadre tra terzo e sesto posto disputano i playoff). Il quartetto tricolore tornerà sul ghiaccio nella notte italiana (ore 01.00) per fronteggiare il Canada padrone di casa. LA CRONACA DELLA PARTITA Joel ...

Il regolamento dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile: ecco la formula e tutto quel che serve sapere. L'Italia scende sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia