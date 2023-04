Crozza | il monologo dedicato al nuovo “codice Salvini” | “Si passa dagli appalti trasparenti agli appalti tra parenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 aprile 2023) Neldell’ultima puntata di Fratelli di, in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, il comico ha parlato nel“sblocca cantieri” proposto da. “Da luglio, funzionerà così: un sindaco che deve affidare un lavoro invita una rosa di imprese che decide lui e poi accetta l’offerta che decide lui. E sotto i 150mila euro non deve nemmeno invitarla quella fastidiosa rosa di imprese gli basta alzare il telefono e affida il lavoro a chi decide lui. E chi gli impedisce, a quel punto, di chiamare la suocera che lo martella da anni? Sitra ...