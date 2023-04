Cristina Scuccia agli hater che l’accusano di essere “troppo sexy”: «Non perdonano niente a una donna, figurarsi a un’ex suora: mi interessa solo il giudizio del Signore» (Di sabato 1 aprile 2023) «Mi criticavano da suora e mi criticano adesso, ma chi siamo noi per giudicare?». Risponde così, l’ex religiosa Cristina Scuccia agli hater che l’accusano di esser diventata «troppo sexy» nel videoclip pubblicato insieme al suo primo singolo La felicità è una direzione. «A una donna non si perdona quasi niente, figurarsi a un’ex religiosa», confessa sulle pagine di Repubblica. Nonostante la decisione di lasciare il convento, cambiando di fatto radicalmente la sua vita, per Scuccia l’unico giudizio davvero importante è «quello del Signore». E a chi parla senza conoscerla, manda un messaggio: «Mi farò conoscere meglio. Del resto, siamo ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) «Mi criticavano dae mi criticano adesso, ma chi siamo noi per giudicare?». Risponde così, l’ex religiosachedi esser diventata «» nel videoclip pubblicato insieme al suo primo singolo La felicità è una direzione. «A unanon si perdona quasireligiosa», confessa sulle pagine di Repubblica. Nonostante la decisione di lasciare il convento, cambiando di fatto radicalmente la sua vita, perl’unicodavvero importante è «quello del». E a chi parla senza conoscerla, manda un messaggio: «Mi farò conoscere meglio. Del resto, siamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VicentePugliaAr : RT @repubblica: Cristina Scuccia dal convento ai videoclip: 'Lasciare il velo è stato come divorziare' [di Maurizio Crosetti] - repubblica : Cristina Scuccia dal convento ai videoclip: 'Lasciare il velo è stato come divorziare' [di Maurizio Crosetti] - repubblica : Cristina Scuccia si racconta, dal convento ai videoclip: 'Lasciare il velo è stato come divorziare' - GiovannaLollo : @trash_italiano Oddio ancora con questa cozzaglia e Cristina Scuccia è ovunque.... e tutta quella gente li va solo per i soldi - ilariacondizio : e quando cristina scuccia tirerà un bestemmione then what -