Crippa pronto a una sfida chiamata maratona

La Milano Marathon di domani sarà l'esordio di Yemannella specialità. Il primatista italiano di 3000, 5000, 10000 e mezza maratona fa il punto sulla sua preparazione a 'La Gazzetta dello Sport': "Ho avvertito una tensione maggiore prima di un ...... in cui ha dimostrato di essereanche per la corsa su strada, vincendo la mezza maratona di Napoli con un tempo stratosferico di 59.26. A contendere la corona di vincitore aci sarà il ...Lo ripete più volte, Yeman, a poche ore dal debutto in maratona fissato per domenica mattina ... non ci sono stati intoppi, ho fatto tutti i passi che servivano per arrivareall'esordio e ...

Atletica, Crippa all’assaggio della Maratona: “Sono pronto, il fisico risponde bene” QUOTIDIANO NAZIONALE

E' arrivato il giorno dell'esordio in maratona per l'azzurro Yeman Crippa. Già detiene i primati italiani dai 3000m fino alla mezza maratona. Potrebbe già iscrivere il nuovo record italiano ...Milano è per il trentino nato in Etiopia città degli affetti: Ottima preparazione e consigli preziosi, non sento la tensione.