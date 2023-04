Cremonese | Ballardini | 'Oggi la miglior partita dal mio arrivo'

(Di sabato 1 aprile 2023) Lacade in casa contro l'Atalanta. Si tratta dell'ennesimo ko per i grigiorossi, il cui allenatoreha parlato così...

La Dea si sveglia solo nella ripresa e i grigiorossi dipagano caro alcuni errori in ... Il primo tempo dellaricorda un copione già visto: non accade praticamente nulla ma i ...(3 - 4 - 2 - 1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili (22. st Vasquez); Pickel, ... Allenatore:. Atalanta (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi (34' st Demiral), Scalvini, Palomino; ...... la Serie A riparte con la vittoria dell'Atalanta sul campo della. Allo Zini finisce 3 - ... mentre gli uomini disono costretti all'ennesimo ko e a restare ultimi in classifica a ...

CREMONESE, BALLARDINI: "FATTO BENE, MA CON ATALANTA C'E' DIFFERENZA" - Sportmediaset Sport Mediaset

La Cremonese ricomincia con una sconfitta casalinga che la avvicina sempre più alla serie B senza possibilità di rimediare, mentre l'Atalanta continua la sua corsa verso un piazzamento nelle competizi ... Alle 15.00 è iniziata a Cremona la ventottesima giornata di Serie A, che ha visto opposte la Cremonese di Ballardini all'Atalanta di Gasperini. Grazie all'uno a tre finale ...