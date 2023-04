Cremonese | Ballardini e una magra consolazione | “Migliore partita da quando sono qui”

(Di sabato 1 aprile 2023) Davide, tecnico della, è tornato a parlare quest’oggi dopo l’ennesima batosta subita in campionato. La sua formazione è infatti caduta in casa per 1-3, sotto i colpi di un’Atalanta troppo più forte a livello tecnico. Allo Zini, nella gara valida per il 28esimo turno di Serie A, i grigiorossi nonriusciti a regalare una gioia al proprio pubblico e adesso stanno sprofondando sempre più in fondo alla classifica. La permanenza in massima serie è diventata ormai un miraggio e da qui a fine stagione la squadra cercherà quantomeno di chiudere nel miglior modo possibile la competizione: senza dimenticare le semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina. Subito dopo la gara il mister dellaha voluto commentare il match giocato dai suoi uomini ed ha elogiato la formazione, rimanendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DIRETTADCM : Le parole di #Ballardini post #Atalanta - sportli26181512 : Ballardini: 'La miglior partita della Cremonese dal mio arrivo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CREMONESE - Ballardini: 'Miglior partita dal mio arrivo, la strada è giusta ma l'Atalanta era superiore' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Ballardini: 'Miglior partita dal mio arrivo, la strada è giusta ma l'Atalanta era superiore' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Ballardini: 'Miglior partita dal mio arrivo, la strada è giusta ma l'Atalanta era superiore' -

La Dea si sveglia solo nella ripresa e i grigiorossi dipagano caro alcuni errori in ... Il primo tempo dellaricorda un copione già visto: non accade praticamente nulla ma i ...Davide, allenatore della, ha parlato a DAZN al termine della partita persa allo Zini contro l'Atalanta Davide, allenatore della, ha parlato a DAZN. PARTITA - "Per ...C), 27' Boga (A), 48' Lookman (A)(5 - 3 - 2): Carnesecchi, Pickel, Aiwu, Bianchetti, ... All.:ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso, Toloi (35'st Demiral), Palomino, Scalvini, ...

CREMONESE, BALLARDINI: "FATTO BENE, MA CON ATALANTA C'E' DIFFERENZA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, è tornato a parlare quest’oggi dopo l’ennesima batosta subita in campionato. La sua formazione è infatti caduta in casa per 1-3, sotto i colpi di un’Atalant ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...