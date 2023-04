Cremonese-Atalanta, 400 tifosi in moto alla volta dello Zini (Di sabato 1 aprile 2023) Una vecchia tradizione che si ripropone. Cremonese-Atalanta sarà ricordata sì per la vittoria per 1-3, ma soprrattutto perché circa 400 tifosi nerazzurri sono arrivati allo Zini a bordo dei propri motorini. Nella mattinata di sabato (primo aprile) il ritrovo al piazzale intorno alle 9, poi la partenza a bordo di oltre 200 ciclomotori, per un viaggio di un’ottantina di chilometri sotto il sole che ha scaldato la giornata. Il ritorno coi tre punti nel sacco è stato quasi il minimo. E Gasperini a Dazn ha scherzato: “Torno in moto con loro? Un tempo, magari!”. Leggi su bergamonews (Di sabato 1 aprile 2023) Una vecchia tradizione che si ripropone.sarà ricordata sì per la vittoria per 1-3, ma soprrattutto perché circa 400nerazzurri sono arrivati alloa bordo dei propririni. Nella mattinata di sabato (primo aprile) il ritrovo al piazzale intorno alle 9, poi la partenza a bordo di oltre 200 ciclori, per un viaggio di un’ottantina di chilometri sotto il sole che ha scaldato la giornata. Il ritorno coi tre punti nel sacco è stato quasi il minimo. E Gasperini a Dazn ha scherzato: “Torno incon loro? Un tempo, magari!”.

