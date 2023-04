Cremonese - Atalanta 1 - 3, tris nerazzurro per la Champions (Di sabato 1 aprile 2023) L'Atalanta sconfigge 3 - 1 la Cremonese nell'anticipo della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. Per i bergamaschi in gol De Roon al 44', Boga al 73' e Lookman al 93'; ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) L'sconfigge 3 - 1 lanell'anticipo della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. Per i bergamaschi in gol De Roon al 44', Boga al 73' e Lookman al 93'; ...

Cremonese - Atalanta 1 - 3, tris nerazzurro per la Champions
L'Atalanta sconfigge 3 - 1 la Cremonese nell'anticipo della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. Per i bergamaschi in gol De Roon al 44', Boga al 73' e Lookman al 93';

Questo il tabellino della partita: Cremonese - Atalanta 1 - 3 (0 - 1) Marcatori: 44' pt De Roon (A), 11' st Ciofani rig. (C), 28' st Boga (A), 48' st Lookman (A). Cremonese (3 - 4 - 2 - 1):

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A riparte con la vittoria dell'Atalanta sul campo della Cremonese. Allo Zini finisce 3 - 1 grazie ai sigilli di Boga e Lookman, dopo il botta e risposta tra De Roon e Ciofani (a segno su rigore). La squadra di Gasperini centra il

Cremonese-Atalanta: Boga trascina la Dea al successo
Grazie alla rete al 70' dell'attaccante ivoriano i nerazzurri di Gasperini vincono per 3-1 allo Zini di Cremona riaccendendo la corsa alla Champions League