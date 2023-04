Cremonese-Atalanta 1-3, i top&flop: brilla de Roon, Aiwu da 4 in pagella (Di sabato 1 aprile 2023) A partire dalle 15.00 di oggi, dopo la lunga sosta delle Nazionali, è ritornata in campo la Serie A con il 28esimo turno. Le prime due squadre a essere impegnate sono state la Cremonese di Davide Ballardini e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, allo Stadio Giovanni Zini. Ad avere la meglio sono stati proprio gli ospiti, che sono riusciti a imporsi per 1-3. Un risultato importante per la Dea, in grado di rilanciarsi in zona Champions League, mentre i grigiorossi si sono visti sfuggire una delle ultime spiagge per la permanenza (sempre meno probabile) in Serie A. Ma ecco di seguito i top&flop della gara. Cremonese-Atalanta: TOP&FLOP Cremonese TOP In una giornata non di certo felice, continua a brillare la stella e capitano Daniel Ciofani. L’attaccante classe ’85, dunque 38 anni ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) A partire dalle 15.00 di oggi, dopo la lunga sosta delle Nazionali, è ritornata in campo la Serie A con il 28esimo turno. Le prime due squadre a essere impegnate sono state ladi Davide Ballardini e l’di Gian Piero Gasperini, allo Stadio Giovanni Zini. Ad avere la meglio sono stati proprio gli ospiti, che sono riusciti a imporsi per 1-3. Un risultato importante per la Dea, in grado di rilanciarsi in zona Champions League, mentre i grigiorossi si sono visti sfuggire una delle ultime spiagge per la permanenza (sempre meno probabile) in Serie A. Ma ecco di seguito i top&flop della gara.: TOP&FLOPTOP In una giornata non di certo felice, continua are la stella e capitano Daniel Ciofani. L’attaccante classe ’85, dunque 38 anni ...

