Cremonese-Atalanta (1-3), Gasperini: “Mi dispiace non poter allenare Carnesecchi” (Di sabato 1 aprile 2023) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine della convincente vittoria per tre a uno sul campo della Cremonese. Allo Zini di Cremona, i bergamaschi ottengono tre punti fondamentali nella corsa Champions. A sorpresa vengono schierati dal primo minuto Zapata e Muriel, la coppia colombiana non riesce a incidere come vorrebbe il Gasp. La risolvono gli ingressi di Hojlund (MVP), Boga e Lookman che torna al goal dopo 7 partite. Cremonese-Atalanta, Gasperini: “Rosa stringata” Il tecnico dei bergamaschi ha parlato della gara di oggi e del livello della rosa atalantina: “Questo ha sempre fatto parte della mia strategia, abbiamo 20 giocatori tra cui Okoli, Soppy e Vorlicky che giocano meno e gli infortunati Koopmeiners e Djimsiti. È la rosa che ho sempre voluto, 16 ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 1 aprile 2023) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato al termine della convincente vittoria per tre a uno sul campo della. Allo Zini di Cremona, i bergamaschi ottengono tre punti fondamentali nella corsa Champions. A sorpresa vengono schierati dal primo minuto Zapata e Muriel, la coppia colombiana non riesce a incidere come vorrebbe il Gasp. La risolvono gli ingressi di Hojlund (MVP), Boga e Lookman che torna al goal dopo 7 partite.: “Rosa stringata” Il tecnico dei bergamaschi ha parlato della gara di oggi e del livello della rosa atalantina: “Questo ha sempre fatto parte della mia strategia, abbiamo 20 giocatori tra cui Okoli, Soppy e Vorlicky che giocano meno e gli infortunati Koopmeiners e Djimsiti. È la rosa che ho sempre voluto, 16 ...

