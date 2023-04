(Di sabato 1 aprile 2023) Il sostituto procuratore generale di Milano Massimo Gaballo ha chiesto lain appello della sentenza di primo grado con cui il tribunale ha condannato a 6di reclusione Alessandroe Fabrizio, rispettivamente presidente e amministratore delegato diMps fra 2012 e 2015. Per Paolo Salvadori, a cui in primo grado erano stati inflitti 3e mezzo, il pg ha chiesto la nullità della sentenza per incompetenza territoriale e il trasferimento a Siena degli atti. Alessandroè attualmente amministratore delegato di Leonardo, controllata al 30% dal ministero del Tesoro. Il pg Gaballo, oltre a chiedere laanche dei 2,5 milioni di euro di multa sia persia pere della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Crac Mps, chiesta la conferma a 6 anni per gli ex vertici Profumo e Viola. “Banca d’Italia e Consob conniventi” - alessio_pal : @borghi_claudio @AMorelliMilano Comunque Consob e Bankitalia indenni dai crac delle venete, mps , Etruria e altre... - RaffaeleDauri15 : @cibidibidebe @Raffael6802 @FabRavezzani Se gli organi preposti, avessero la stessa solerzia e lo stesso acume nel… -

Gli anni passati dal quasidel Monte dei Paschi di Siena cominciano a essere tanti, così il processo d'appello a ... Il processo per i falsi in bilancio diè forse il più tortuoso celebrato ...28/03/2023 Il rischiosi sposta in Germania Il caso Credit Suisse segnala che la riforma del sistema finanziario ... ad alta tossicità (in Italiaè praticamente quasi saltata per aria per ...... nel tentativo di sgombrare il campo dai timori di un effetto contagio dopo iin Usa e ... Nondimeno, Unicredit e Bper hanno perso il 4%, Banco Bpm il 3,4%,e Intesa Sanpaolo il 2,4%. Piazza ...

Crac Mps, chiesta la conferma a 6 anni per gli ex vertici Profumo e Viola Il Fatto Quotidiano

Il sostituto procuratore generale di Milano Massimo Gaballo ha chiesto la conferma in appello della sentenza di primo grado con cui il tribunale ha condannato a 6 anni di reclusione Alessandro Profumo ...La Procura chiede la stessa condanna del primo grado. E attacca Consob e Banca d'Italia: "Colpevole connivenza" ...