Covid Toscana: 163 nuovi casi, cinque decessi (Di sabato 1 aprile 2023) Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 270 tamponi molecolari e 1.683 tamponi antigenici rapidi: di questi l'8,3% è risultato positivo. Sono invece 334 i soggetti testati, escludendo i ...

