Covid, positivi in costante calo: a marzo 1.492 casi nella Bergamasca (Di sabato 1 aprile 2023) Bergamo. Situazione ancora in leggero miglioramento per quanto riguarda il numero dei nuovi casi: si riscontra una diminuzione della media settimanale, dai circa 30.000 di febbraio ai 24.000 di marzo. Il tasso settimanale di positività si mantiene piuttosto stabile, continuando a oscillare nella stretta fascia tra 4,8% e 5,3% da diverse settimane. Calano ancora i tamponi effettuati, ritoccando ancora una volta i minimi: intorno ai 2 milioni nell'intero mese. Diminuiscono ancora i decessi: poco sotto i 1.000 nel mese rispetto ai 1.261 di febbraio. I ricoverati in Terapia Intensiva scendono a 84 (da 133), con i nuovi ingressi in diminuzione. In ribasso anche le presenze nei reparti Covid, che passano da 3.331 a 2.533. L'occupazione dei posti letto si attesta al 4,8%, rispetto al 5,2% precedente, mentre ...

