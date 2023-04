Costacurta | «Lukaku | gol mancato peserà! Fiorentina in salute | meriti»

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 aprile 2023) Alessandro, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato così la sconfitta dell’Inter contro la. Queste le considerazioni dell’ex difensore del Milan– Queste le parole di: «? Io credo si sia ripreso, però quel golperò peserà. Una sconfitta che conferma un periodo dell’attacco dell’Inter, senza dimenticare idella. Stiamo parlando di una squadra che ha vinto 9 delle ultime 10. Una squadra inche lo ha dimostrato. E chiaro che se si mangia un gol del genere c’è qualcosa che non va». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...