Cosa nasconde questa fretta di arrivare al Conclave. La riflessione di Giovagnoli (Di sabato 1 aprile 2023) Le dimissioni di papa Francesco dal Gemelli hanno spento sul nascere le ipotesi di un imminente Conclave. Queste ipotesi hanno iniziato a circolare a seguito di un ricovero la cui rapida conclusione fa ritenere non particolarmente grave la malattia che ne è stata all’origine (sembra un’affezione polmonare, guarita a seguito di trattamento con antibiotici). La vicenda è stata prontamente colta dalla lobby che tenta di sfruttare qualunque occasione per descrivere Francesco come un papa illegittimo, dimezzato o prossimo a lasciare il suo ministero. Benedetto XVI non si sarebbe mai veramente dimesso, l’elezione del suo successore non sarebbe stata valida e di conseguenza la sede petrina sarebbe attualmente vacante. Il governo di Francesco sarebbe stato poi sostanzialmente dimezzato dalla presenza alternativa del papa emerito fino alla morte di quest’ultimo. Molte cose che ... Leggi su formiche (Di sabato 1 aprile 2023) Le dimissioni di papa Francesco dal Gemelli hanno spento sul nascere le ipotesi di un imminente. Queste ipotesi hanno iniziato a circolare a seguito di un ricovero la cui rapida conclusione fa ritenere non particolarmente grave la malattia che ne è stata all’origine (sembra un’affezione polmonare, guarita a seguito di trattamento con antibiotici). La vicenda è stata prontamente colta dalla lobby che tenta di sfruttare qualunque occasione per descrivere Francesco come un papa illegittimo, dimezzato o prossimo a lasciare il suo ministero. Benedetto XVI non si sarebbe mai veramente dimesso, l’elezione del suo successore non sarebbe stata valida e di conseguenza la sede petrina sarebbe attualmente vacante. Il governo di Francesco sarebbe stato poi sostanzialmente dimezzato dalla presenza alternativa del papa emerito fino alla morte di quest’ultimo. Molte cose che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : “Il popolo americano deve sapere cosa sta finanziando il Dipartimento di Stato. Oggi ho interrogato il Segretario B… - TommyBrain : Cosa nasconde il caso del giornalista Evan Gershkovich? - Mark Bernardini' - N013Q : @Luca_Fantuzzi @SigRonMo @IlComunitarista @stefanol2006 Se hai seguito attentamente cosa ho scritto in questi due a… - Faiele85 : @NikkoHel @flpsq Io voglio sapere cosa nasconde la suoneria A3, perché non è in lista? - patrizi98471293 : RT @stella04686817: #omnibusla7 bravissimo il rappresentante di Coldiretti che con onestà ha descritto cosa si nasconde dietro la carne sin… -