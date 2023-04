Corsa Champions: il finale di calendario dice Roma (Di sabato 1 aprile 2023) Corsa Champions, chi arriverà al quarto posto in classifica? Il finale di calendario, sulla carta, dice Roma É possibile davvero tutto nella Corsa Champions. Basta osservare le distanze ridotte in classifica; l’andamento tutt’altro che continuo delle partecipanti, tale da far rientrare pure la Juventus nonostante 15 punti di penalizzazione; la quantità di giornate che ancora mancano, con 33 punti da assegnare c’è il tempo per fare tutto; il fattore impegni europei, che coinvolge alcune e non altre come la Lazio e l’Atalanta; infine, si conti anche la condizione psicologica, che consisterà principalmente nell’autostima, a sua volta generata dal vedersi o meno dentro le prime quattro.Proviamo a considerare in astratto Lazio e Inter favorite ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023), chi arriverà al quarto posto in classifica? Ildi, sulla carta,É possibile davvero tutto nella. Basta osservare le distanze ridotte in classifica; l’andamento tutt’altro che continuo delle partecipanti, tale da far rientrare pure la Juventus nonostante 15 punti di penalizzazione; la quantità di giornate che ancora mancano, con 33 punti da assegnare c’è il tempo per fare tutto; il fattore impegni europei, che coinvolge alcune e non altre come la Lazio e l’Atalanta; infine, si conti anche la condizione psicologica, che consisterà principalmente nell’autostima, a sua volta generata dal vedersi o meno dentro le prime quattro.Proviamo a considerare in astratto Lazio e Inter favorite ...

