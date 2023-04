Coppa del Mondo Ritmica, Raffaeli è argento nell’All-Around (Di sabato 1 aprile 2023) Sofia – Ancora un podio per Sofia Raffaeli in Coppa del Mondo di ginnastica Ritmica. Nella seconda tappa a Sofia (Bulgaria), infatti, l’Azzurra si è piazzata al secondo posto nell’All-Around individuale confermando la posizione ottenuta nella prima giornata dopo cerchio e palla. Il gradino più alto del podio è stato appannaggio della bulgara Stiliana Nikolova (131.300), che sui quattro attrezzi ha totalizzato quasi tre punti in più rispetto alla diciannovenne di Chiaravalle (128.750). Terzo posto per l’uzbeka Takhmina Ikromova (124.550), distaccata di diverse lunghezze rispetto alle avversarie. Ennesimo risultato di prestigio per Raffaeli, che nella capitale bulgara ha conquistato il titolo di campionessa mondiale nel 2022. Per lei, inoltre, si tratta del secondo podio ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 aprile 2023) Sofia – Ancora un podio per Sofiaindeldi ginnastica. Nella seconda tappa a Sofia (Bulgaria), infatti, l’Azzurra si è piazzata al secondo postoindividuale confermando la posizione ottenuta nella prima giornata dopo cerchio e palla. Il gradino più alto del podio è stato appannaggio della bulgara Stiliana Nikolova (131.300), che sui quattro attrezzi ha totalizzato quasi tre punti in più rispetto alla diciannovenne di Chiaravalle (128.750). Terzo posto per l’uzbeka Takhmina Ikromova (124.550), distaccata di diverse lunghezze rispetto alle avversarie. Ennesimo risultato di prestigio per, che nella capitale bulgara ha conquistato il titolo di campionessa mondiale nel 2022. Per lei, inoltre, si tratta del secondo podio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : SOFIA CHIAMA SOFIA?? Ancora un podio per Raffaeli in Coppa del Mondo di ginnastica ritmica!???? Nella capitale bulgar… - ItaliaTeam_it : VELOCE E VINCENTE!??? Lo specialista del chilometro lanciato Simone Origone vince a Vars (Francia) e si aggiudica… - ZZiliani : ... di 15 milioni a favore delle scuole calcio di tutta Europa e con una trattenuta del 5% sugli incassi da incontr… - berdelge : RT @ItaliaTeam_it: SOFIA CHIAMA SOFIA?? Ancora un podio per Raffaeli in Coppa del Mondo di ginnastica ritmica!???? Nella capitale bulgara, l’… - fisco24_info : Automobilismo, Facchini-Olivetti su Bmw 328 del 1938 si aggiudicano Sorrento Roads: (Adnkronos) - Per loro la garan… -